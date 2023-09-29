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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-вингер донецкого «Шахтёра» стал самым дорогим игроком турецкой Суперлиги

29 Сентября 2023 • 18:49 Комментировать
Галатасарай
...
Анкарагюджю
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Через 22 ч. 25 мин.

Бывший вингер донецкого «Шахтёра» Тете, ныне выступающий в составе стамбульского «Галатасарая», признан самым дорогим игроком чемпионата Турции по версии Transfermarkt. Так, 23-летний футболист оценивается порталом в 24 млн евро.

Второе место также принадлежат игрокау «Галатасарая» - это Танги Ндомбеле стоимостью 21 млн.

Третье, четвёртое и пятое места рейтинга делят звезда «львов» Мауро Икарди и два игрока «Фенербахче» - центральный полузащитник Фред и игрок атаки Дженгиз Юндер, стоимость каждого из них – 20 млн.

Напомним, что лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» - у команды 18 баллов после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Мауро Икарди Дженгиз Юндер Танги Ндомбеле Тете Фред
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