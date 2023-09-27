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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли рассказал о своих взаимоотношениях с арбитрами

27 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать

Выступающий в Турции Марио Балотелли рассказал о том, как ему видятся взаимоотношения с арбитрами, особенно в период, когда Марио выступал в лучших чемпионатах Европы - в частности, в английском и итальянском.

- Есть арбитры, которым нравится устраивать шоу  с некоторыми игроками, Они отворачиваются, когда вы с ними говорите. Но когда речь о таких игроках, как Месси, Роналдо или Неймар, они всегда начеку. Если видят, что против них начинают фолить чаще, тут же вмешиваются. Ко мне судьи часто проявляют симпатию,  - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Марио Балотелли
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