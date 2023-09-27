Балотелли рассказал о своих взаимоотношениях с арбитрами

Выступающий в Турции Марио Балотелли рассказал о том, как ему видятся взаимоотношения с арбитрами, особенно в период, когда Марио выступал в лучших чемпионатах Европы - в частности, в английском и итальянском.

- Есть арбитры, которым нравится устраивать шоу с некоторыми игроками, Они отворачиваются, когда вы с ними говорите. Но когда речь о таких игроках, как Месси, Роналдо или Неймар, они всегда начеку. Если видят, что против них начинают фолить чаще, тут же вмешиваются. Ко мне судьи часто проявляют симпатию, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.