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Джеко ответил, где бы ему хотелось поиграть

21 Сентября 2023 • 00:35 Комментировать

В своей карьере боснийский футболист Эдин Джеко успел поиграть за такие клубы, как немецкий «Вольфсбург», английский «Манчестер Сити», итальянские «Рома» и «Интер», а сейчас выступает за «Фенербахче». Но больше всего ему хотелось бы поиграть за другой клуб - мадридский «Реал». Так Джеко честно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

- Где я хотел бы поиграть. Вы чуть поздно спрашиваете, мне кажется... Но я считаю мадридский «Реал» величайшим клубом во всем мире, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.

В Испании в ходе своей карьеры Джеко, однако, никогда не выступал.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Эдин Джеко
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