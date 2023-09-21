Джеко ответил, где бы ему хотелось поиграть

В своей карьере боснийский футболист Эдин Джеко успел поиграть за такие клубы, как немецкий «Вольфсбург», английский «Манчестер Сити», итальянские «Рома» и «Интер», а сейчас выступает за «Фенербахче». Но больше всего ему хотелось бы поиграть за другой клуб - мадридский «Реал». Так Джеко честно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

- Где я хотел бы поиграть. Вы чуть поздно спрашиваете, мне кажется... Но я считаю мадридский «Реал» величайшим клубом во всем мире, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.

В Испании в ходе своей карьеры Джеко, однако, никогда не выступал.