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Экс-игрок «Сельты» Систо перешёл в «Аланьяспор» официально

15 Сентября 2023 • 17:20 Комментировать
Аланьяспор
...
Касымпаша
17.09 20:00

Датский полузащитник с южносуданскими корнями Пионе Систо стал игроком середняка чемпионата Турции – «Аланьяспора». О переходе сообщают соцсети нового клуба игрока.

Систо 28 лет, он является воспитанником датского «Митьюлланда». На взрослом уровне играл за этот клуб с 2012 по 2016 и с 2020 по 2023 годы. С 2016 по 2020 годы выступал в Испании в составе «Сельты». Бывший игрок национальной сборной Дании, за которую с 2015 года провёл 26 матчей и забил гол.

После четырёх прошедших туров турецкой Суперлиги «Аланьяспор» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.

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