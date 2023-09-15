Датский полузащитник с южносуданскими корнями Пионе Систо стал игроком середняка чемпионата Турции – «Аланьяспора». О переходе сообщают соцсети нового клуба игрока.

Систо 28 лет, он является воспитанником датского «Митьюлланда». На взрослом уровне играл за этот клуб с 2012 по 2016 и с 2020 по 2023 годы. С 2016 по 2020 годы выступал в Испании в составе «Сельты». Бывший игрок национальной сборной Дании, за которую с 2015 года провёл 26 матчей и забил гол.

После четырёх прошедших туров турецкой Суперлиги «Аланьяспор» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.