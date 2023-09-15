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Инлер перешёл в «Бешикташ»

15 Сентября 2023 • 10:59 Комментировать
Трабзонспор
...
Бешикташ
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17.09 20:00

«Бешикташ» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим игроком сборной Швейцарии Гёкханом Инлером.

Соглашение 39-летнего полузащитника с «Бешикташем» рассчитано на один сезон. Отметим, что в период с 2016 по 2017 год футболист уже защищал цвета команды из Стамбула.

Прошлый сезон Инлер провёл в составе клуба «Адана Демирспор». Полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Турции, забил два гола и отдал три результативные передачи.  

Также швейцарский футболист известен по своим выступлениям за «Наполи» и «Лестер». Вместе с английским клубом Инлер сумел выиграть АПЛ в 2016 году.

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Бешикташ Гёкхан Инлер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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