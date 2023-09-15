Инлер перешёл в «Бешикташ»

«Бешикташ» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим игроком сборной Швейцарии Гёкханом Инлером.

Соглашение 39-летнего полузащитника с «Бешикташем» рассчитано на один сезон. Отметим, что в период с 2016 по 2017 год футболист уже защищал цвета команды из Стамбула.

Прошлый сезон Инлер провёл в составе клуба «Адана Демирспор». Полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Турции, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Также швейцарский футболист известен по своим выступлениям за «Наполи» и «Лестер». Вместе с английским клубом Инлер сумел выиграть АПЛ в 2016 году.