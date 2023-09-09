Эменике признался, что посоветовал «Адана Демирспор» подписать Дзюбу

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о трансфере своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Когда Дзюба переходил в «Адану», то спрашивали и мое мнение. Узнавали, какой он человек. Я сказал, что Артём – отличный выбор. Рекомендовал им Дзюбу – он хороший парень», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Напомним, Дзюба выступал за турецкий клуб с августа по ноябрь 2022 года. За это время он появился на поле только в пяти матчах, в которых забил один мяч.

На данный момент 35-летний российский форвард защищает цвета московского «Локомотива». В текущем сезоне Дзюба сыграл в шести встречах во всех турнирах, забил два гола и отдал два голевых паса.