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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Николя Пепе стал игроком турецкого клуба официально

08 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Николя Пепе перебрался в чемпионат Турции. Новым местом работы игрока стал турецкий «Трабзонспор».

«Я перешел в этот клуб, чтобы стать чемпионом и добиться успеха», - гласит сообщение нападающего в его социальных сетях.

Ранее стало известно, что Пепе расторг трудовое соглашение с «канонирами». Контракт нападающего с «Трабзонспором» рассчитан до лета следующего года с возможностью пролонгации на сезон.

В прошлом сезоне Николя выступал на правах аренды за «Ниццу». Он принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.

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Трабзонспор Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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