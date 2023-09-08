Экс-футболист лондонского «Арсенала» Николя Пепе перебрался в чемпионат Турции. Новым местом работы игрока стал турецкий «Трабзонспор».

«Я перешел в этот клуб, чтобы стать чемпионом и добиться успеха», - гласит сообщение нападающего в его социальных сетях.

Ранее стало известно, что Пепе расторг трудовое соглашение с «канонирами». Контракт нападающего с «Трабзонспором» рассчитан до лета следующего года с возможностью пролонгации на сезон.

В прошлом сезоне Николя выступал на правах аренды за «Ниццу». Он принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.