Экс-игрок «ПСЖ» и «Арсенала» может переехать в Турцию

36-летний бразильский защитник Давид Луис, ныне выступающий на родине за «Фламенго», может вернуться в Европу. Как сообщает Todofichajes в услугах опытного футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турецкий гранд хочет оформить переход южноамериканца до закрытия летнего трансферного окна. Дедлайн в Турции наступает 8 сентября.

Срок действующего контракта Луиса с бразильским клубом истекает в конце декабря текущего года.

В Европе Давид запомнился по выступлениям за лиссабонскую «Бенфику», лондонский «Челси», французский «ПСЖ» и «Арсенал». Во «Фламенго» он перешел в 2021 году.