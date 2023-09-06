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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «ПСЖ» и «Арсенала» может переехать в Турцию

06 Сентября 2023 • 12:30 Комментировать

36-летний бразильский защитник Давид Луис, ныне выступающий на родине за «Фламенго», может вернуться в Европу. Как сообщает Todofichajes в услугах опытного футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турецкий гранд хочет оформить переход южноамериканца до закрытия летнего трансферного окна. Дедлайн в Турции наступает 8 сентября.

Срок действующего контракта Луиса с бразильским клубом истекает в конце декабря текущего года.

В Европе Давид запомнился по выступлениям за лиссабонскую «Бенфику», лондонский «Челси», французский «ПСЖ» и «Арсенал». Во «Фламенго» он перешел в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фламенго Давид Луис трансферы футбола - лето 2023
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