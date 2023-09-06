Кокорин мог продолжить карьеру в Турции

Российский нападающий Александр Кокорин имел вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате.

Как стало известно журналистам Sport24, арендовать 32-летнего форварда «Фиорентины» хотел «Фатих Карагюмрюк». Турецкий клуб был готов платить 600 евро от оклада Кокорина до завершения его контракта с флорентийским клубом. По истечению соглашения «Фатих Карагюмрюк» планировал подписать с Александром полноценный контракт. Впрочем, это предложение не устроило Кокорина, и футболиста отказался.

Ранее стало известно, что нападающий вернулся в кипрский «Арис», за который в прошлом сезоне выступал на правах аренды.