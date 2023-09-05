Форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди купил себе самый дорогой в мире автомобиль.

По сведениям L’Equipe, 30-летний игрок решил купить машину марки Rolls-Royce, которая на текущий момент представлена лишь в трех экземплярах. Как сообщает источник, покупка обошлась аргентинцу в 26 миллионов евро.

Икарди перебрался в «Галатасарай» минувшим летом. В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор нападающего с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года.