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Икарди приобрёл самый дорогой в мире автомобиль слухи

05 Сентября 2023 • 17:24 Комментировать
Галатасарай
...
Самсунспор
17.09 20:00

Форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди купил себе самый дорогой в мире автомобиль.

По сведениям L’Equipe, 30-летний игрок решил купить машину марки Rolls-Royce, которая на текущий момент представлена лишь в трех экземплярах. Как сообщает источник, покупка обошлась аргентинцу в 26 миллионов евро.

Икарди перебрался в «Галатасарай» минувшим летом. В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор нападающего с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
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