Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Давинсон Санчес будет играть в Турции – им интересовался «Спартак»

04 Сентября 2023 • 20:17 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес продолжит карьеру в Турции. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний колумбиец переходит в «Галатасарай». Гранд местной Суперлиги договорился о переходе Санчеса примерно за 10-15 миллионов евро с учётом бонусов.

Контракт Санчеса с «Галатасараем» будет рассчитан до конца июня 2027 года. В ближайшие сутки колумбийский футболист пройдёт медицинское обследование для своего нового клуба.

Стоит сказать, что минувшим летом подписать Давинсона Санчеса пытался московский «Спартак».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
20:17 · Турция
​Давинсон Санчес будет играть в Турции – им интересовался «Спартак»
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Названы два клуба, которым интересен Изидор
16:50 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле переходит в турецкий клуб
16:28 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев ведёт переговоры с турецкими и греческими клубами
15:25 · Англия. Премьер-лига
​«Бешикташ» подписывает форварда «Арсенала»
03 Сентября
13:41 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может уйти из «Манчестер Юнайтед» в турецкий клуб – переговоры продолжаются
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Галатасараю» интересен полузащитник «Тоттенхэма»
00:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» по-прежнему рассчитывает расстаться с Кейлором Навасом слухи
02 Сентября
22:48 · Турция
«Галатасарай» подумывает о прекращении переговоров с Рамосом
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо и ещё два игрока – на радаре «Фенербахче» 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
В «Самсунспоре» рассказали, почему не состоялся переход Николсона
15:30 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук ещё может покинуть «Аталанту» слухи
01 Сентября
20:06 · Турция
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: прогноз на матч четвёртого тура чемпионата Турции - 2 сентября 2023 года
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Переход спартаковца Николсона в турецкий клуб сорвался
07:34 · Италия. Серия А
Маккенни выбрал между «Ювентусом» и «Галатасараем»
Все новости
Рекомендуем