​Давинсон Санчес будет играть в Турции – им интересовался «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес продолжит карьеру в Турции. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний колумбиец переходит в «Галатасарай». Гранд местной Суперлиги договорился о переходе Санчеса примерно за 10-15 миллионов евро с учётом бонусов.

Контракт Санчеса с «Галатасараем» будет рассчитан до конца июня 2027 года. В ближайшие сутки колумбийский футболист пройдёт медицинское обследование для своего нового клуба.

Стоит сказать, что минувшим летом подписать Давинсона Санчеса пытался московский «Спартак».