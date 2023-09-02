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«Галатасарай» подумывает о прекращении переговоров с Рамосом

02 Сентября 2023 • 22:48 Комментировать
Галатасарай
...
Самсунспор
17.09 20:00

Переход центрального защитника Серхио Рамоса в «Галатасарай» может сорваться.

37-летний игрок, находящийся в статусе свободного агента, довольно давно обсуждает с турецким клубом потенциальное сотрудничество, однако прогресса в переговорах не наблюдается. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Руди Галетти, между сторонами по-прежнему существуют серьёзные разногласия: испанский ветеран просит значительную прибавку к зарплате и подписному бонусу, что не может позволить себе «Галатасарай». Руководство турецкого гранда уже подумывает о выходе из сделки.

Серхио Рамос выступал за «ПСЖ» до завершения сезона-2022/23.

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Галатасарай Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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