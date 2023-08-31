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Рамос по-прежнему склоняется к переходу в «Галатасарай»

31 Августа 2023 • 03:08 Комментировать
Газиантеп
...
Галатасарай
02.09 21:45

Центральный защитник Серхио Рамос продолжает переговоры с «Галатасараем».

Сведения о возможном переходе испанца в турецкий клуб распространились в прессе ещё в начале августа. Стороны до сих пор не достигли договорённости, но продолжают обсуждения. Как утверждает журналист Руди Галетти, 37-летний игрок склоняется к переходу в «Галатасарай», несмотря на интерес «Аль-Иттихада», о чём открыто сообщил саудовскому клубу.

Серхио Рамос покинул «Пари Сен-Жермен» по окончании прошлого сезона – гранд Лиги 1 решил не продлевать истекающий контракт ветерана. Цвета парижан экс-капитан мадридского «Реала» защищал на протяжении двух лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Серхио Рамос Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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