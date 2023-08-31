Кент шокировал турок своими поисками няни для своего... крокодила

Английский футболист Райан Кент перебрался в Турцию после пяти лет выступлений за шотландский «Глазго Рейнджерс», и теперь местным пришлось ознакомиться с его необычными привычками. Например, любовью ко всяким тварям - пять лет назад он, к примеру, решил одарить своего хорватского коллегу по команде Николу Катича... змеей.

А теперь, как сообщает турецкая пресса, в частности, EnsonHaber, Кент ищет няню для своего крокодила. Если кому-то и покажется экстравагантным эта мысль, то точно понравится зарплата - три тысячи долларов и еще Кент готов оплачивать няне страховку. А то с крокодилом не забалуешь.