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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кент шокировал турок своими поисками няни для своего... крокодила

31 Августа 2023 • 01:18 Комментировать

Английский футболист Райан Кент перебрался в Турцию после пяти лет выступлений за шотландский «Глазго Рейнджерс», и теперь местным пришлось ознакомиться с его необычными привычками. Например, любовью ко всяким тварям - пять лет назад он, к примеру, решил одарить своего хорватского коллегу по команде Николу Катича... змеей.

А теперь, как сообщает турецкая пресса, в частности, EnsonHaber, Кент ищет няню для своего крокодила. Если кому-то и покажется экстравагантным эта мысль, то точно понравится зарплата - три тысячи долларов и еще Кент готов оплачивать няне страховку. А то с крокодилом не забалуешь. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Райан Кент
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