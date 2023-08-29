Президент «Бешикташа»: «Зайнутдинов может закрыть любую позицию»

Президент стамбульского «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал недавнее подписание своего клуба. Ряды «чёрных орлов» пополнил казахстанский универсальный полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.

«Бактиёр Зайнутдинов – это очень ценный трансфер. Люди, которые живут в тюркских государствах, были очень рады этому переходу. Он может закрыть практически любую позицию», - цитирует Чеби официальный портал «Бешикташа».

Напомним, Зайнутдинову уже удалось отличиться за новый клуб голом. Это случилось на прошлой неделе в матче Лиги конференций против киевского «Динамо».