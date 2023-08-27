Рамосу не понравились условия «Галатасарая»

Испанский защитник Серхио Рамос не станет игроком «Галатасарая», ему не понравилось предложение турецкого клуба.

При этом для турецкой стороны такой поворот стал неприятным сюрпризом - там, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, напрягли все финансовые силы, чтобы не ударить лицом в грязь - но Рамос, увидев цифры, с кислым лицом отверг предложение, предусматривавшее выплаты в шесть миллионов евро за сезон, помимо бонусов.

После этого руководство клуба решило не пересматривать предложение, а поискать другие варианты, в том числе и среди игроков английской Премьер-лиги.