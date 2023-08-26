​Брат Лукаку трудоустроился в Турции

Джордан Лукаку, брат форварда «Челси» Ромелу Лукаку, трудоустроился в Турции. О подписании двухлетнего контракта с 29-летним левым защитником объявил «Аданаспор». Эта команда представляет второй по рангу турецкий футбольный дивизион.

Ранее Джордан Лукаку поиграл за ряд команд, в том числе за «Лацио». В «Аданаспор» бельгиец перебрался после того, как он полгода провёл без клубной прописки.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джордана Лукаку в 400 тысяч евро.

В двух прошедших турах второго турецкого дивизиона «Аданаспор» набрала три очка.