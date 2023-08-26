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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Коньяспор» подписал чемпиона мира официально

26 Августа 2023 • 13:38 Комментировать

Турецкий «Коньяспор» объявил о подписании контракта с полузащитником Стивеном Н’Зонзи. 34-летний француз поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2023/2024.

За «Коньяспор» Н’Зонзи будет играть под номером 34.

Отметим, что на протяжении двух последних сезонов Стивен Н’Зонзи выступал в Катаре за клуб «Аль-Райан». Теперь француз возвращается в Европу, где ранее он выступал за целый ряд клубов, в том числе за «Севилью» и «Рому».

Напомним, что в 2018 году Стивен Н’Зонзи становился чемпионом мира в составе сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Коньяспор Стивен Н'Зонзи трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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