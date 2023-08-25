Бывший полузащитник «Севильи» и «Ромы» и национальной сборной Франции Стивен Н’Зонзи обрёл себе новый клуб – 34-летний игрок центра поля продолжит карьеру в середняке чемпионата Турции – «Коньяспоре», сообщает пресс-служба команды.

В новый клуб футболист перешёл в статусе свободного агента. Ранее на протяжении двух лет карьеры он играл в Катаре, защищая цвета «Аль-Райана».

Отметим, что этим летом «Коньяспор» уже предпринял попытку усилить центр поля известным именем, однако спустя неделю после объявления о трансфере клуб покинул экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» Морган Шнайдерлин.