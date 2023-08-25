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​«Фенербахче» раскрыл условия трансфера Ливаковича

25 Августа 2023 • 17:47 Комментировать

Голкипер Доминик Ливакович сменил загребское «Динамо» на «Фенербахче». В пятницу турецкий клуб показал момент подписания контракта с 28-летним хорватом на своём канале. Теперь «канарейки» раскрыли финансовые условия сделки.

За трансфер Ливаковича «Фенербахче» заплатит 6,65 миллиона евро. Ещё 950 тысяч евро прописаны в сделке как бонусы.

Доминик Ливакович подписал с «Фенербахче» контракт на пять лет. За стамбульский клуб хорватский вратарь будет играть под номером 40.

Напомним, что Ливакович хорошо показал себя на чемпионате мира – 2022, где сборная Хорватии заняла третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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