Голкипер Доминик Ливакович заключил контракт с «Фенербахче». Момент подписания 28-летним футболистом трудового соглашения с топ-клубом Суперлиги можно было увидеть в трансляции на канале «канареек» в YouTube.

Ливакович подписал с «Фенербахче» трудовой договор сроком на пять лет. За турецкий клуб хорват будет выступать под номером 40.

Доминик Ливакович довольно громко заявил о себе на чемпионате мира – 2022, где Хорватия завоевала бронзовые медали. В «Фенербахче» вратарь перебрался из загребского «Динамо», которому он принадлежал в течение восьми лет.