Главный тренер «Бешикташа» Гюнеш оценил дебют Зайнутдинова

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о дебюте казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова за турецкий клуб в первом матче финала квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо» (3:2).

Отметим, что победный гол «Бешикташа» в прошедшем матче забил именно Зайнутдинов, перебравшийся в Турцию текущим летом из ЦСКА. Случилось это уже в компенсированное время.

«Я отдал предпочтение Бактиёру, потому что он уже играл в этом сезоне. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Гюнеша Son Dakika.

Ответный матч между «Бешикташем» и киевским «Динамо» состоится 31 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.