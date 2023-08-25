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Главный тренер «Бешикташа» Гюнеш оценил дебют Зайнутдинова

25 Августа 2023 • 09:44 Комментировать
Адана Демирспор
...
Бешикташ
28.08 21:00

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о дебюте казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова за турецкий клуб в первом матче финала квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо» (3:2).

Отметим, что победный гол «Бешикташа» в прошедшем матче забил именно Зайнутдинов, перебравшийся в Турцию текущим летом из ЦСКА. Случилось это уже в компенсированное время.

«Я отдал предпочтение Бактиёру, потому что он уже играл в этом сезоне. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Гюнеша Son Dakika.

Ответный матч между «Бешикташем» и киевским «Динамо» состоится 31 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Шенол Гюнеш Бактиёр Зайнутдинов
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