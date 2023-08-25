Икарди повторил рекорд Георге Хаджи в «Галатасарае»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди забил два гола в ворота «Трабзонспора», и всего лишь за один сезон смог повторить рекорд румынского футболиста Георге Хаджи. Речь идет о голах в матчах, которые квалифицируются в Турции как дерби - в том числе и поединки «Галатасарая» с «Трабзонспором».

За один год в «Галатасарае» Икарди забил восемь таких голов, столько же, сколько и Георге Хаджи за шесть лет выступлений в Турции. Позади остались чех Милан Баррош и нидерландец Уэсли Снейдер - они забили по семь мячей в дерби.

Напомним, что также один из голов Икарди стал для него двухсотым в карьере.