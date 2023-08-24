«Фенербахче» анонсировал трансфер Ливаковича

Хорватский вратарь Доминик Ливакович, который выступает на родине за загребское «Динамо», продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым местом работы 28-летнего голкипера станет стамбульский «Фенербахче».

Как информирует пресс-служба турецкого гранда, договоренность о трансфере Ливаковича уже достигнута. В четверг, 24 августа, футболист прибудет в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения.

Доминик выступал за «Динамо» с лета 2015 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.