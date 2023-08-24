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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Джеко назвал истинную причину перехода в «Фенербахче»

24 Августа 2023 • 04:41 Комментировать

Боснийский игрок Эдин Джеко прекрасно чувствует себя в Турции, которую многие его соотечественники, в прошлом подопечные Османской империи, и сегодня считают основным социальным и ценностным ориентиром. Джеко покинул миланский «Интер», несмотря на очень успешные выступления в Италии, и теперь он раскрыл секрет, пояснив, почему перебрался именно в «Фенербахче»:

- Я не могу себе представить, как такой клуб, как «Фенербахче», не может выиграть чемпионат уже девять лет. Это моя главная мотивация сейчас в клубе - вернуть победу в чемпионате, - цитирует слова Джеко итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эдин Джеко
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