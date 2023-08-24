Икарди забил 200-й гол в карьере

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди преодолел отметку в 200 забитых мячей за всю карьеру.

Юбилейным для аргентинца стал гол в ворота норвежского «Мольде» в поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, отмечает Opta. Встреча завершилась победой турецкого коллектива со счётом 3:2. Примечательно, что значительная часть забитых мячей Икарди во всех турнирах – 124 из 200 – приходится на период выступления за миланский «Интер». Ещё 38 взятий ворот форвард провёл в составе «Пари Сен-Жермен», 27 – за «Галатасарай», 11 – за «Сампдорию».

Напомним, что Мауро Икарди перебрался из «ПСЖ» в «Галатасарай» в июле текущего года. Ранее 30-летний игрок выступал за турецкий гранд на правах аренды.