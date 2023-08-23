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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Назван возможный новый клуб Серхио Рамоса

23 Августа 2023 • 14:48 Комментировать

Серхио Рамос пребывает в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Как сообщает на своих страницах издание AS, 37-летний защитник близок к переходу в «Галатасарай». Отмечается, что Рамос запрашивает зарплату в 15 миллионов евро за два сезона. «Львы» в настоящий момент предлагают 10 миллионов евро и бонусы, то есть позиции сторон не так далеки.

Шансы «Галатасарая» завершить подписание Серхио Рамоса вырастут, если команда пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф соперником турецкого гранда будет «Мольде». Первый матч между этими командами пройдёт в среду вечером.

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Галатасарай Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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