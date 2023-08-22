Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Фенербахче» покупает вратаря сборной Хорватии – сделка завершается

22 Августа 2023 • 19:11 Комментировать

Голкипер Доминик Ливакович в ближайшее время должен перебраться из загребского «Динамо» в турецкий «Фенербахче». Трансфер футболиста, который прекрасно зарекомендовал себя на чемпионате мира – 2022, должен быть закрыт в течение ближайших суток. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 28-летний Ливакович в среду отправится в Турцию для завершения летнего перехода.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Доминика Ливаковича в 12 миллионов евро. Этот вратарь провёл 45 матчей за национальную сборную Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова раскрыл детали перехода игрока в «Бешикташ»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» реализует опцию выкупа в контакте Байиндыра
19:11 · Турция
​«Фенербахче» покупает вратаря сборной Хорватии – сделка завершается
15:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Турции
11:41 · Англия. Премьер-лига
Пепе отказался уходить из «Арсенала» в турецкий клуб
11:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Бикел перешёл в «Газиантеп», предложений из России так и не поступило»
09:36 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Алипу
08:14 · Турция
«Бешикташ» отказался от Серхио Рамоса
00:34 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Зайнутдинов заслужил переход в другой чемпионат» эксклюзив
21 Августа
23:47 · Турция
«Бешикташ» выигрывает гонку за Серхио Рамоса
19:36 · Турция
​«Бешикташ» показал встречу Зайнутдинова и Окслейд-Чемберлена видео
17:20 · Турция
​«Бешикташ» представил Зайнутдинова, подчеркнув его универсализм видео
17:09 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов зарегистрирован как игрок «Бешикташа» официально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем