​«Фенербахче» покупает вратаря сборной Хорватии – сделка завершается

Голкипер Доминик Ливакович в ближайшее время должен перебраться из загребского «Динамо» в турецкий «Фенербахче». Трансфер футболиста, который прекрасно зарекомендовал себя на чемпионате мира – 2022, должен быть закрыт в течение ближайших суток. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 28-летний Ливакович в среду отправится в Турцию для завершения летнего перехода.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Доминика Ливаковича в 12 миллионов евро. Этот вратарь провёл 45 матчей за национальную сборную Хорватии.