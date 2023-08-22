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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Стипиди: «Зайнутдинову важно играть в мусульманской стране» эксклюзив

22 Августа 2023 • 15:00 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 25-летнего казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из московского ЦСКА в стамбульский «Бешикташ».

- Я считаю, «Бешикташ» сделал хороший выбор. Зайнутдинов сам мусульманин, и для него важно играть в мусульманской стране. Так действительно есть. Я работал в клубах в трёх мусульманских республиках России и знаю это. Зайнутдинов вполне себе сильный футболист. ЦСКА его разыграл и поднял на достаточно высокий уровень.

«Бешикташ» – это самый высокооплачиваемый клуб Турции, регулярно выступающий в еврокубках. Зайнутдинов войдёт там в состав и будет играть постоянно. ЦСКА произвёл хороший трансфер на выход – разве это не грамотная работа? Я считаю, очень грамотная под руководством Гинера.

И я давно не слышал, чтобы Гинер с кем-то спорил и навязывал кому-то свои идеи. Он знает своё дело и делает его отлично – в результате ЦСКА всегда находится на высоте. Это свидетельствует о стабильности деятельности не только тренера и футболистов, но и руководства, а также других работников клуба.

В структуре «Зенита», возможно, Аршавин является единственным человеком, реально разбирающимся в футболе, у которого есть дельные идеи. В «Спартаке» такого нету – там каждый год меняют спортивных и генеральных директоров по нескольку раз. В «Динамо» тоже каждый год они меняются.

В «Локомотиве» происходил вообще нонсенс, но сейчас более-менее утряслось. И спортивного директора, и генерального там я достаточно хорошо знаю, они наши, умело работают. Думаю, постепенно выровняют ситуацию, а то после великих немецких функционеров там был полный провал не знаю до какого дна. Конечно, восстанавливать всё это непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
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