«Бешикташ» отказался от Серхио Рамоса

Турецкий «Бешикташ» не подпишет испанского защитника Серхио Рамоса из-за высоких финансовых требований 37-летнего игрока.

«Трансфера не будет. У нашего клуба нет шансов подписать Рамоса из-за его финансовых запросов», - приводятся слова представителей клуба в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В настоящий момент опытный защитник находится в статусе свободного агента после расставания с «ПСЖ». В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Рамос принял участие в 33 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. В его пассиве три желтые карточки и одно удаление.

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