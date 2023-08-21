«Бешикташ» выигрывает гонку за Серхио Рамоса

Руководство «Бешикташа» близко к подписанию контракта с легендарным испанским защитником Серхио Рамосом.

По информации журналиста Санти Уны, «чёрные орлы» опережают «Галатасарай» в гонке за чемпиона мира и Европы. Сообщается, что знаменитый игрок близок к тому, чтобы присоединиться к «Бешикташу», а окружение Рамоса ждёт окончательного предложения от стамбульского клуба. Раньше появилась информация, что Серхио запрашивает у руководства «чёрно-белых» 10 миллионов евро за год.

Напомним, что Рамос является свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен». За два года во французской столице легенда «Реала» провёл 58 матчей и забил шесть голов, выиграв два чемпионских титула.