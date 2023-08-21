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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Бешикташ» показал встречу Зайнутдинова и Окслейд-Чемберлена видео

21 Августа 2023 • 19:36 Комментировать

Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов перебрался из ЦСКА в «Бешикташ», где стал одноклубником Алекса Окслейд-Чемберлена. Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором футболисты воссоздали совместную фотографию, сделанную в феврале 2019 года. Тогда Зайнутдинов представлял «Ростов», а Окслейд-Чемберлен – «Ливерпуль».

 

Ближайший матч «Бешикташ» проведёт в четверг, 24 августа. Турецкая команда будет играть против киевского «Динамо» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что в двух стартовых турах турецкой Суперлиги «Бешикташ» набрал четыре очка.

​«Бешикташ» представил Зайнутдинова, подчеркнув его универсализм

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Алекс Окслейд-Чемберлен Бактиёр Зайнутдинов
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