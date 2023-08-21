Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов перебрался из ЦСКА в «Бешикташ», где стал одноклубником Алекса Окслейд-Чемберлена. Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором футболисты воссоздали совместную фотографию, сделанную в феврале 2019 года. Тогда Зайнутдинов представлял «Ростов», а Окслейд-Чемберлен – «Ливерпуль».

Ближайший матч «Бешикташ» проведёт в четверг, 24 августа. Турецкая команда будет играть против киевского «Динамо» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что в двух стартовых турах турецкой Суперлиги «Бешикташ» набрал четыре очка.

​«Бешикташ» представил Зайнутдинова, подчеркнув его универсализм