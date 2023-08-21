Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов после трёх лет выступлений за ЦСКА перебрался в «Бешикташ». Теперь казахстанец будет стараться проявить себя в чемпионате Турции.

«Бешикташ» представил 25-летнего Зайнутдинова красивым роликом. В нём клуб подчеркнул универсализм футболиста – Бактиёру приписали все игровые позиции, кроме вратарской.

Отметим, что в двух прошедших турах нового чемпионата Турции «Бешикташ» смог набрать четыре зачётных балла. Ближайший матч «орлы» проведут 24 августа – против киевского «Динамо» в раунде плей-офф Лиги конференций на выезде.