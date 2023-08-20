Зиеш прокомментировал переход в «Галатасарай»

«Галатасарай» арендовал у «Челси» Хакима Зиеша с возможностью выкупа.

В субботу турецкий клуб официально представил 30-летнего атакующего полузащитника в качестве своего новичка.

«Я хочу оставить здесь свой след, как и другие успешные игроки, выступавшие за «Галатасарай», – высказывается Зиеш в интервью официальному каналу клуба. – Я уверен в себе. Не сомневаюсь, что нас ждёт успех. Я верю в это», – заявил марокканец, представлявший цвета английского гранда на протяжении трёх лет.

По некоторым данным, «Челси» не получит компенсации за уход Хакима Зиеша. Зарплата футболиста составит порядка 3,5 млн евро за сезон.