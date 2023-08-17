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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» приглашает Серхио Рамоса

17 Августа 2023 • 02:55 Комментировать

Турецкий чемпионат - еще одно достаточно популярное направление для доживающих свой «футбольный век» звезд, и «Галатасарай», как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, претендует на услуги Серхио Рамоса. Испанский защитник ищет себе новый клуб, но он хочет либо поиграть с Месси, либо, на худой конец, заработать немного денег.

При этом, как выяснилось, сделать он может это и в «Галатасарае» - турецкий клуб предлагает ему двухлетний контракт на общую сумму в одиннадцать миллионов евро. Для Рамоса это хороший шанс не только заработать, но и поиграть еще в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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