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Алекс Окслейд-Чемберлен стал игроком «Бешикташа» официально

14 Августа 2023 • 13:09 Комментировать

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пополнил ряды «Бешикташа», об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Англичанин перешел на правах свободного агента, заключив соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2026 года.

Последним клубом 29-летнего футболиста был «Ливерпуль», за который он выступал на протяжении последних шести лет.

Ранее Окслейд-Чемберлен играл за «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал».

В 2012 году он дебютировал за национальную сборную Англии и с тех пор провел 35 матчей, однако стоит отметить, что уже на протяжении четырех лет его не вызывают на сборы команды.

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