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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» предложил долгосрочный контракт Бернардески

11 Августа 2023 • 22:28 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
14.08 21:00

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески ведёт переговоры с «Бешикташем».

Вместо предполагаемого возвращения в Италию, о котором сообщалось ранее, 29-летний футболист может продолжить карьеру в Турции. По данным журналиста Николо Скиры, «Бешикташ» предложил Бернардески контракт, рассчитанный до 2027 года. Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии уже выразил готовность совершить переход. В скором времени клубы проведут официальные переговоры.

За год выступлений в составе «Торонто» Федерико Бернардески провёл 37 матчей, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять голевых передач.

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Бешикташ Торонто Федерико Бернардески трансферы футбола - лето 2023
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