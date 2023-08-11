«Бешикташ» предложил долгосрочный контракт Бернардески

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески ведёт переговоры с «Бешикташем».

Вместо предполагаемого возвращения в Италию, о котором сообщалось ранее, 29-летний футболист может продолжить карьеру в Турции. По данным журналиста Николо Скиры, «Бешикташ» предложил Бернардески контракт, рассчитанный до 2027 года. Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии уже выразил готовность совершить переход. В скором времени клубы проведут официальные переговоры.

За год выступлений в составе «Торонто» Федерико Бернардески провёл 37 матчей, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять голевых передач.