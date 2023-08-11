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«Галатасарай» установил дедлайн переговоров по Дзаньоло

11 Августа 2023 • 12:23 Комментировать

Будущее итальянского хавбека Николо Дзаньоло определится в ближайшие десять дней, об этом сообщает инсайдер Али Начи Кучук.

Как стало известно журналисту, стамбульский «Галатасарай» готов в течение названного отрезка времени вести переговоры с клубами, заинтересованными в трансфере Дзаньоло. Среди претендентов на футболиста назывались петербургский «Зенит» и бирмингемская «Астон Вилла». Российский клуб якобы готов заплатить за Николо 30 миллионов евро.

Полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Ромы» в феврале текущего года. С ним был подписан контракт до конца июня 2027 года.

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Галатасарай Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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