«Галатасарай» установил дедлайн переговоров по Дзаньоло

Будущее итальянского хавбека Николо Дзаньоло определится в ближайшие десять дней, об этом сообщает инсайдер Али Начи Кучук.

Как стало известно журналисту, стамбульский «Галатасарай» готов в течение названного отрезка времени вести переговоры с клубами, заинтересованными в трансфере Дзаньоло. Среди претендентов на футболиста назывались петербургский «Зенит» и бирмингемская «Астон Вилла». Российский клуб якобы готов заплатить за Николо 30 миллионов евро.

Полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Ромы» в феврале текущего года. С ним был подписан контракт до конца июня 2027 года.