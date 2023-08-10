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Бекао забил за «Фенербахче» в дебютном матче

10 Августа 2023 • 22:39 Комментировать
Фенербахче
...
Газиантеп
13.08 21:45

Новичок стамбульского «Фенербахче», бразильский защитник Родриго Бекао забил за свой новый клуб в первом же официальном матче. Стамбульцы в четверг вечером принимают «Марибор» в рамках третьего раунда квалификации в Лигу конференций, Бекао забил второй гол своей команды и сделал счёт матча 2:0.

Напомним, что Бекао хорошо знаком внимательному российскому болельщику. Он выступал в составе столичного ЦСКА в 2018-2019 годах, затем перебрался в итальянский «Удинезе».

В «Фенербахче» бразилец перебрался этим летом, заключил с турецким топ-клубом долгосрочный контракт до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Родриго Бекао
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ФЕНЕРБАХЧЕ ГАЗИАНТЕП
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