Бекао забил за «Фенербахче» в дебютном матче

Новичок стамбульского «Фенербахче», бразильский защитник Родриго Бекао забил за свой новый клуб в первом же официальном матче. Стамбульцы в четверг вечером принимают «Марибор» в рамках третьего раунда квалификации в Лигу конференций, Бекао забил второй гол своей команды и сделал счёт матча 2:0.

Напомним, что Бекао хорошо знаком внимательному российскому болельщику. Он выступал в составе столичного ЦСКА в 2018-2019 годах, затем перебрался в итальянский «Удинезе».

В «Фенербахче» бразилец перебрался этим летом, заключил с турецким топ-клубом долгосрочный контракт до лета 2028 года.