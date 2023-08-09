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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Мертенс намекнул на завершение карьеры

09 Августа 2023 • 07:36 Комментировать

Известный бельгийский вингер Дрис Мертенс, выступающий в настоящий момент за стамбульский «Галатасарай», может в ближайшем будущем повесить бутсы на гвоздь.

«Новый сезон может стать для меня последним. В Неаполе я привык играть два раза в неделю, тут же все было по-другому. Мне хочется еще раз выступить в Лиге чемпионов. Даже боюсь представить, какая будет атмосфера на нашем стадионе», - передает слова бельгийского игрока Liga Blatt.

В прошлом сезоне чемпионата Турции 36-летний футболист провел 30 поединков. Мертенс записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Дрис Мертенс
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