Мертенс намекнул на завершение карьеры

Известный бельгийский вингер Дрис Мертенс, выступающий в настоящий момент за стамбульский «Галатасарай», может в ближайшем будущем повесить бутсы на гвоздь.

«Новый сезон может стать для меня последним. В Неаполе я привык играть два раза в неделю, тут же все было по-другому. Мне хочется еще раз выступить в Лиге чемпионов. Даже боюсь представить, какая будет атмосфера на нашем стадионе», - передает слова бельгийского игрока Liga Blatt.

В прошлом сезоне чемпионата Турции 36-летний футболист провел 30 поединков. Мертенс записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.