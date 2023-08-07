Оздоев близок к трансферу в новый клуб

Полузащитник Магомед Оздоев, правами на которого владеет турецкий «Фатих Карагюмрюк», прибыл в Грецию для оформления трансфера в ПАОК. Об этом сообщила журналистка Элени Мпонту, опубликовавшая в соцсетях фотографии россиянина в аэропорту.

Ранее в прессе сообщалось, что 30-летний российский футболист подпишет с ПАОКом двухлетнее трудовое соглашение.

За «Фатих Карагюмрюк» Магомед выступает с лета 2022 года. В составе турецкого коллектива полузащитник провел 33 поединка в местном чемпионате, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.