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Оздоев близок к трансферу в новый клуб

07 Августа 2023 • 08:38 Комментировать

Полузащитник Магомед Оздоев, правами на которого владеет турецкий «Фатих Карагюмрюк», прибыл в Грецию для оформления трансфера в ПАОК. Об этом сообщила журналистка Элени Мпонту, опубликовавшая в соцсетях фотографии россиянина в аэропорту.

Ранее в прессе сообщалось, что 30-летний российский футболист подпишет с ПАОКом двухлетнее трудовое соглашение.

За «Фатих Карагюмрюк» Магомед выступает с лета 2022 года. В составе турецкого коллектива полузащитник провел 33 поединка в местном чемпионате, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев трансферы футбола - лето 2023
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