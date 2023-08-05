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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Дзагоев может перейти в клуб из Турции

05 Августа 2023 • 14:52 Комментировать

После ухода из «Рубина» полузащитник Алан Дзагоев пребывает в статусе свободного агента. В обозримом будущем 33-летний футболист может перебраться в Турцию. Как сообщает Fotospor, переговоры с Дзагоевым ведёт «Антальяспор». Договорённости пока нет, но стороны близки к этому.

В прошлом чемпионате Турции «Антальяспор» финишировал на 13-й позиции. В первом туре нового сезона Суперлиги команда будет играть против «Трабзонспора» на выезде. Матч пройдёт в пятницу, 11 августа.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивают Алана Дзагоева в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Антальяспор трансферы футбола - лето 2023
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