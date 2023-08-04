Оздоев договорился с новым европейским клубом

Российский полузащитник Магомед Оздоев, правами на которого владеет турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить команду в нынешнее трансферное окно.

По информации журналистов to10.gr, новым местом работы хавбека может стать греческий ПАОК. Стороны провели переговоры и договорились о трансфере. Сам Магомед согласовал с греческим клубом двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Ранее в прессе сообщалось, что Оздоев может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляют самарские «Крылья Советов».

В прошлом сезоне полузащитник провел 33 поединка в РПЛ, отметившись пятью голами и тремя ассистами.