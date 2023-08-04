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Оздоев договорился с новым европейским клубом

04 Августа 2023 • 08:40 Комментировать

Российский полузащитник Магомед Оздоев, правами на которого владеет турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить команду в нынешнее трансферное окно.

По информации журналистов to10.gr, новым местом работы хавбека может стать греческий ПАОК. Стороны провели переговоры и договорились о трансфере. Сам Магомед согласовал с греческим клубом двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Ранее в прессе сообщалось, что Оздоев может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляют самарские «Крылья Советов».

В прошлом сезоне полузащитник провел 33 поединка в РПЛ, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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