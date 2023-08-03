Все три турецких клуба прошли в следующий раунд квалификации ЛК

Все три турецких клуба вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Так, в четверг стамбульский «Бешикташ» обыграл албанскую «Тирану» - 2:0, 5:1 по сумме двух матчей. А «Адана Демирспор» после ничьей в первом матче с румынским «ЧФР Клуж» (1:1) одержал победу – 2:1.

Напомним, что пару дней назад «Фенербахче» разгромил «Зимбру» из Молдовы (4:0) и с общим счётом 9:0 пробился в следующую стадию квалификации ЛК.

Теперь «Бешикташ» далее встретится с бакинским «Нефтчи», «Адана Демирспор» - с хорватским «Осиеком», а «Фенербахче» - с победителем пары «Дифферданж 03» - «Марибор».