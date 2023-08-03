30-летний полузащитник Керем Демирбай покинул леверкузенский «Байер» и продолжит карьеру в чемпионате Турции. Футболист трудоустроился в стамбульском «Галатасарае», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Турецкий гранд заключил с Демирбаем долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года. Финансовая составляющая сделки не разглашается.

В сезоне-2022/2023 хавбек поучаствовал в 36 поединках за леверкузенскую команду во всех турнирах. Демирбай отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.