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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Демирбай перешёл из «Байера» в «Галатасарай» официально

03 Августа 2023 • 10:13 Комментировать

30-летний полузащитник Керем Демирбай покинул леверкузенский «Байер» и продолжит карьеру в чемпионате Турции. Футболист трудоустроился в стамбульском «Галатасарае», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Турецкий гранд заключил с Демирбаем долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года. Финансовая составляющая сделки не разглашается.

В сезоне-2022/2023 хавбек поучаствовал в 36 поединках за леверкузенскую команду во всех турнирах. Демирбай отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Керем Демирбай трансферы футбола - лето 2023
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