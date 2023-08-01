Серхио Рамос договорился с новым клубом

Звездный испанский защитник Серхио Рамос, который находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По сообщениям журналиста Фатиха Демиркола, в услугах 37-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Стороны уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности о сотрудничестве. Ожидается, что в ближайшее время Серхио подпишет с клубом трудовое соглашение.

Последние два сезона Рамос провел в «ПСЖ». За французский гранд защитник провел 58 поединков, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.