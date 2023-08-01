Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Серхио Рамос договорился с новым клубом

01 Августа 2023 • 07:58 Комментировать

Звездный испанский защитник Серхио Рамос, который находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По сообщениям журналиста Фатиха Демиркола, в услугах 37-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Стороны уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности о сотрудничестве. Ожидается, что в ближайшее время Серхио подпишет с клубом трудовое соглашение.

Последние два сезона Рамос провел в «ПСЖ». За французский гранд защитник провел 58 поединков, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
07:58 · Турция
Серхио Рамос договорился с новым клубом
31 Июля
17:59 · Турция
​«Бешикташ» объявил о трансфере Ребича и назвал его зарплату официально
11:54 · Италия. Серия А
Защитник «Сассуоло» Мюлдюр перейдёт в «Фенербахче»
07:55 · Франция. Лига 1
Паредес близок к трансферу в турецкий клуб
30 Июля
16:33 · Италия. Серия А
Ребич уже в Стамбуле
15:37 · Турция
​Икарди высказался о переходе в «Галатасарай» 1
15:30 · Франция. Лига 1
​«Галатасарай» оформил трансфер Икарди официально
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Фред перейдёт в «Галатасарай» или «Фулхэм»
11:14 · Германия. Бундеслига
Демирбай переходит из «Байера» в «Галатасарай»
29 Июля
21:33 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов близок к переходу в «Бешикташ» слухи
19:44 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» высказались о возможном подписании Оздоева
16:02 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» рассказали, делал ли клуб предложение «Зениту» по Алипу
15:41 · Россия. Премьер-лига
​В клубе Оздоева отреагировали на информацию об интересе «Крыльев Советов»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ предложит за Оздоева 1 млн евро
14:43 · Россия. Премьер-лига
Два турецких клуба интересуются Алипом эксклюзив
Все новости
Рекомендуем