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​«Бешикташ» объявил о трансфере Ребича и назвал его зарплату официально

31 Июля 2023 • 17:59 Комментировать

Нападающий Анте Ребич перебрался из «Милана» в «Бешикташ». Турецкий клуб на страницах своего сайта объявил о подписании с 29-летним хорватом трудового соглашения сроком на два года.

«Бешикташ» назвал финансовые условия сделки с Ребичем. Так, в двух сезонах хорватскому футболисту будут выплачивать по 2,5 миллиона евро. Анте получит 280 тысяч евро в качестве подписного бонуса. Также хорват сможет зарабатывать дополнительно до 10 тысяч евро за игру.

Отметим, что за «Милан» Анте Ребич провёл 123 официальных матча. В них хорват записал на свой счёт 29 голов и 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бешикташ Анте Ребич трансферы футбола - лето 2023
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