Нападающий Анте Ребич перебрался из «Милана» в «Бешикташ». Турецкий клуб на страницах своего сайта объявил о подписании с 29-летним хорватом трудового соглашения сроком на два года.

«Бешикташ» назвал финансовые условия сделки с Ребичем. Так, в двух сезонах хорватскому футболисту будут выплачивать по 2,5 миллиона евро. Анте получит 280 тысяч евро в качестве подписного бонуса. Также хорват сможет зарабатывать дополнительно до 10 тысяч евро за игру.

Отметим, что за «Милан» Анте Ребич провёл 123 официальных матча. В них хорват записал на свой счёт 29 голов и 17 результативных передач на партнёров.