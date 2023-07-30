​Икарди высказался о переходе в «Галатасарай»

В прошлом сезоне нападающий Мауро Икарди играл за «Галатасарай» в аренде. Теперь турецкий клуб осуществил полноценный трансфер аргентинца – он подписал контракт на четыре ближайших сезона. После заключения трудового соглашения 30-летний Икарди дал комментарий.

«Я действительно счастлив. Я очень рад снова надеть эту футболку. Чувствую себя частью проекта и команды», - сказал Икарди, чьи слова приводятся на официальном сайте «Галатасарая».

Выступая за «Галатасарай» в аренде, Мауро Икарди в прошлом сезоне забил 23 гола и отдал восемь голевых передач в 26 матчах.