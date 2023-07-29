Нападающий Мауро Икарди стал полноценным игроком «Галатасарая». Топ-клуб турецкой Суперлиги выкупил 30-летнего аргентинца у «ПСЖ» после сезона аренды. По прибытию в Стамбул Икарди наверняка удивился. Фанаты собрались в аэропорту, чтобы устроить ему жаркую встречу. Поклонники «львов» даже использовали пиротехнику.

Играя за «Галатасарай» в аренде, Икарди провёл 26 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

Ближайшую игру «Галатасарай» проведёт 2 августа – против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов (первый матч – 2:2).