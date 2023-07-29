Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Фанаты «Галатасарая» устроили жаркую встречу Икарди видео

29 Июля 2023 • 13:43 Комментировать (1)

Нападающий Мауро Икарди стал полноценным игроком «Галатасарая». Топ-клуб турецкой Суперлиги выкупил 30-летнего аргентинца у «ПСЖ» после сезона аренды. По прибытию в Стамбул Икарди наверняка удивился. Фанаты собрались в аэропорту, чтобы устроить ему жаркую встречу. Поклонники «львов» даже использовали пиротехнику.

 

Играя за «Галатасарай» в аренде, Икарди провёл 26 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт 23 гола и восемь результативных передач на партнёров.

Ближайшую игру «Галатасарай» проведёт 2 августа – против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов (первый матч – 2:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
29 Июля 2023 в 14:07
ай.. фига-се скромна да пасреди ночи.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
13:43 · Турция
​Фанаты «Галатасарая» устроили жаркую встречу Икарди 1 видео
11:02 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» сделал предложение по игроку «Зенита»
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Галатасарай» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Фреду»
28 Июля
22:48 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» подтвердил уход Икарди в турецкий клуб официально
22:41 · Италия. Серия А
«Милан» продаёт Ребича в турецкий клуб
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Бешикташу» интересен атакующий хавбек из АПЛ
18:29 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» анонсировал полноценный трансфер Икарди
09:21 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» скоро объявит о трансфере Икарди
00:13 · Италия. Серия А
«Бешикташ» намерен арендовать форварда «Милана»
27 Июля
21:55 · Англия. Премьер-лига
Фред покинет «Манчестер Юнайтед», интерес проявляют четыре клуба 6
26 Июля
22:56 · Турция
Шиманьски вслед за Джеко оформил первый гол за «Фенербахче»
22:43 · Турция
Джеко отметился голом за «Фенербахче» в первом официальном матче
20:18 · Турция
Джеко и Тадич дебютируют за «Фенербахче» в официальном матче
25 Июля
21:15 · Турция
Заха рассказал, почему решил перейти в «Галатасарай»
Все новости
Рекомендуем