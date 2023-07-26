Шиманьски вслед за Джеко оформил первый гол за «Фенербахче»

Ещё один известный новичок стамбульского «Фенербахче» в лице поляка Себастиана Шиманьски оформил свой первый гол в составе «канареек». Это случилось в вечернем матче квалификации Лиги конференций против кишинёвского «Зимбру».

Шиманьски довёл разгром команды из Молдовы до счёта 4:0, забив на 63-й минуте четвёртый гол своих подопечных.

Напомним, что «Фенербахче» купили Шиманьского у московского «Динамо» этим летом. 24-летний поляк подписал со своим новым клубом контракт на четыре года.